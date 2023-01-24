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مجلس الوزراء يصدر قراراً يتعلق بضحايا التدافع في خليجي 25


أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً يتعلق بضحايا حادثة التدافع في نهائي بطولة كأس الخليج العربي التي احتضنتها البصرة.

وقال وزير العدل خالد شواني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "المجلس قرر تكريم لاعبي المنتخب الوطني والملاك الإداري والتدريبي، مبيناً أن التكريم يتضمن قطعة أرض سكنية بمساحة 200 م2 في العاصمة بغداد".

وأضاف شواني، أن "مجلس الوزراء وافق على منح 10 ملايين دينار لذوي المتوفين بحادث التدافع في نهائي خليجي 25".

وتوفي ثلاثة أشخاص نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج، بحسب مصدر طبي.

ويوم الخميس الماضي، احتضن ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) الذي انتهى بتتويج العراق باللقب على حساب عُمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية امتدت لأشواط إضافية.

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مجلس الوزراء يصدر قراراً يتعلق بضحايا التدافع في خليجي 25
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