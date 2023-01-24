"يهدد عصب الاقتصاد".. الداخلية تحدد ثلاثة مسارات لمكافحة مهربي النفط

حدد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مسارات لمكافحة مهربي النفط، فيما اشار الى ان عصابات التهريب تهدد عصب الاقتصاد.

وقال المحنا في حديث صحفي "كانت هناك شحة في الوقود نتيجة وجود بعض الجماعات التي تقوم بتهريب المشتقات النفطية"، مبينا أن "هذا الموضوع بات يهدد عصب الاقتصاد العراقي".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن "عصابات تهريب النفط أصبح لديها معامل لتكرير النفط خارج القانون"، مستدركا "هذا الموضوع يحتاج الى ارادة حقيقية وتخطيط لمواجهة هذه الجماعات عبر استراتيجيات اشتملت على 3 أجزاء".

وتابع الأجزاء تتمثل بـ"اعادة هيكلة مديرية شرطة الطاقة وفق نظام يتيح الاشراف والمراقبة، إضافة الى التدوير الوظيفي وفق مبدا النزاهة والكفاءة، فضلا عن صرامة الاجراءات التي اتخذتها مديرية شرطة الطاقة".

وأشار الى أن "هذه الإجراءات تستمر حتى تدعيم الحدود ووضع حد لعمليات التهريب".

بدوره، قال مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مديرية شرطة الطاقة تمكنت خلال مدة شهرين من الحد من عمليات تهريب النفط".

وأضاف جمال أن "هذه العمليات أسفرت عن ضبط 188 صهريجا، والكثير من عمليات القبض والمداهمة".

وأوضح أن "هناك تعاونا بين المديرية والاستخبارات وجهاز الامن الوطني "، مشددين على "القضاء على المتلاعبين بثروات البلد النفطية".