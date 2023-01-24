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التخطيط تُعيد تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن


اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الثلاثاء، اعادة تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان، ان "اعادة تشكيل الهيأة جاء في ضوء البرنامج الحكومي، الذي اكد على اهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، مشيرا الى ان الهيأة ستعمل على تهيئة الظروف المطلوبة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد".

واضاف البيان، ان "تشكيل الهيأة العليا للتعداد اخذ بنظر الاعتبار، الدور الذي تضطلع به المؤسسات المعنية بهذا المشروع الوطني الكبير"، مبينا ان "مجلس النواب العراقي كان ممثلا في تشكيلة الهيأة بصفة مراقب، فيما مثّل الاعضاء الكثير من الوزارات والهيآت غير المرتبطة بوزارة، واقليم كردستان، وعدد من الخبراء والمستشارين واساتذة الجامعات".

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التخطيط تُعيد تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن
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