الأخبار

رئيس الجمهورية: الموازنة ستُقر قريبا ولدينا برامج لحل مشكلة السكن


أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، أن قانون الموازنة الاتحادية سيتم إقراره قريبا، لافتا الى وجود برامج حكومية لحل مشكلة السكن في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن "رشيد استقبل، في قصر بغداد، عدداً من سفراء الدول الآسيوية وروسيا الاتحادية المعتمدين لدى العراق".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية أشار إلى أهمية توسيع سبل التعاون بين العراق وبلدانهم وبما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والرفاه".

وأشار البيان الى أن "رشيد سلط الضوء في حديث موسع على ما يعيشه العراق اليوم من عهد جديد، عراق بلا إرهاب وعنف وحروب، مبينا أن" هذه رسالة أتمنى أن تحملوها إلى بلدانكم".

وقال رئيس الجمهورية، وفق البيان، أن "محافظة نينوى وكل المحافظات تعيش استقرارا أمنياً بعد أن عانى بعضها من تسلط الإرهاب، وتتمتع المؤسسات الخدمية والصحية بوضع جيد حاليا، حيث تقدم خدماتها للمواطنين. وكذلك العاصمة بغداد فهي مستقرة وآمنة".

وأكد الرئيس، أن "علاقتنا مع جيراننا جيدة، ولدينا علاقات جيدة مع تركيا وبنفس الوقت لدينا مسائل عالقة تتعلق بالحدود وحصتنا المائية ونأمل أن تتم معالجة هذه الأمور وبما يعزز العلاقات بين البلدين".

وبحسب البيان، تطرق رشيد "إلى مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "رؤساء وقادة وسياسيين أعربوا خلال اللقاءات معهم عن رغبتهم بإقامة علاقات وطيدة مع العراق كذلك الحال عند حضور قمة المناخ في شرم الشيخ والقمة العربية في الجزائر حيث عبر الرؤساء عن دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ الأمن والاستقرار".

وأضاف عبد اللطيف جمال رشيد، أن "الحكومة العراقية الحالية لديها برنامج شامل للارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي"، لافتا إلى أن "الموازنة سيتم إقرارها قريبا ولدينا برامج لحل مشكلة السكن، وخطط استراتيجية لبناء المدينة الصناعية وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وأخرى لإنتاج النفط والغاز".

كما تحدث رئيس الجمهورية عن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مؤكدا أن "العلاقات بين الجانبين جيدة، وهناك رغبة مشتركة لوضع حلول جذرية للمسائل العالقة وفقا للدستور والقانون".

بدورهم قدّم سفراء الدول شكرهم وتقديرهم للرئيس على حفاوة الترحيب، مؤكدين حرص بلدانهم ورغبتها في توطيد أواصر العلاقات لتشمل الصعد كافة وبما يحقق آمال الشعوب وتطلعاتها في التطور والازدهار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التخطيط تُعيد تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن
رئيس الجمهورية: الموازنة ستُقر قريبا ولدينا برامج لحل مشكلة السكن
بمناسبة يوم القضاء العراقي.. فائق زيدان يوجه رسالة شكر
الخارجيَّة تصدر توضيحاً بشأن منح جوازات سفر دبلوماسيَّة
ائتلاف ادارة الدولة يناقش مع السوداني ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار
محاولة اغتيال لوالد النائب محمد البلداوي في صلاح الدين
رئيس الجمهورية: نواجه صعوبة في استيعاب أعداد الخريجين وتوفير فرص العمل
نائب مستقل: الاستثمار في العراق يخضع لـ"الواسطات" والارتباطات بالأحزاب
وفاة مدير "الانتربول" في البصرة
النزاهة تضبط هدر 3,4 مليارات دينار بالمال العام في محافظتين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك