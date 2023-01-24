بمناسبة يوم القضاء العراقي.. فائق زيدان يوجه رسالة شكر

تقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، بالشكر للمهنئين شخوصاً ومؤسسات بمناسبة يوم القضاء العراقي.

وقال زيدان في بيان، "باسمي ونيابة عن قضاة العراق أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة المهنئين شخوصاً ومؤسسات بمناسبة يوم القضاء العراقي وأسال الله ان يوفق الجميع لكل ما هو خير في خدمة بلدنا العراق العظيم".

ونظم مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين الموافق 23 / 1 / 2023، احتفاله المركزي بمناسبة الذكرى السادسة ليوم القضاء العراقي بمشاركة جمع من القضاة وأعضاء الادعاء العام من مختلف المناطق الاستئنافية وبحضور وزير العدل ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس هيئة النزاهة ونقيب المحامين العراقيين ونقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين إضافة إلى مشاركة عدد من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية.