الأخبار

الخارجيَّة تصدر توضيحاً بشأن منح جوازات سفر دبلوماسيَّة


نفت وزارة الخارجيَّة، اليوم الثلاثاء، منح أي جوازات سفر دبلوماسيَّة خارج الضوابط القانونيَّة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "اللجنة المُشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بتدقيق طلبات جوازات السفر الدبلوماسيّة والخدمة والخاصّة، برئاسة السفيرة صفية طالب السهيل، وعضويَّة كل من السفير عمر البرزنجيّ والسفير عبد الرحمن الحسينيّ، وبحضور رئيس الدائرة القانونيَّة السفير حيدر البرّاك، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين ورئيس دائرة المراسم، عقدت اجتماعاً مع اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الأمارة، والوفد المُرافق له".

وأضافت، أنه "خلال الاجتماع جرى مُناقشة الإفادة من القُدرات والكفاءات في وزارات الدولة العراقيَّة، لاسيما أعضاء مجلس النوّاب السابقين والإفادة من خبراتهم في مجالات تطوير العمل".

وأشار البيان الى، ان "الجانبين تطرّقا إلى مسألة منح الجوازات الدبلوماسيَّة لأعضاء مجلس النواب السابقين، لاسيما بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وضرورة أنَّ يكون هناك دور مُشترَك في اظهار الصورة الحقيقة لعمل وزارة الخارجيَّة"، مبينا أنَّ "الوزارة لم تمنح أي جواز خارج الضوابط القانونيَّة".

من جانبه، أشار منتصر الأمارة إلى أنَّ "القانون كفل للنائب المتقاعد الحق بالحصول على الجواز الدبلوماسيّ حتى بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وعلى إثر هذا القانون صدر قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنح الجوازات الدبلوماسيَّة للنواب السابقين، وسيتم تزويد الوزارة بطلبات النوّاب للحصول على الجواز".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التخطيط تُعيد تشكيل الهيأة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن
رئيس الجمهورية: الموازنة ستُقر قريبا ولدينا برامج لحل مشكلة السكن
بمناسبة يوم القضاء العراقي.. فائق زيدان يوجه رسالة شكر
الخارجيَّة تصدر توضيحاً بشأن منح جوازات سفر دبلوماسيَّة
ائتلاف ادارة الدولة يناقش مع السوداني ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار
محاولة اغتيال لوالد النائب محمد البلداوي في صلاح الدين
رئيس الجمهورية: نواجه صعوبة في استيعاب أعداد الخريجين وتوفير فرص العمل
نائب مستقل: الاستثمار في العراق يخضع لـ"الواسطات" والارتباطات بالأحزاب
وفاة مدير "الانتربول" في البصرة
النزاهة تضبط هدر 3,4 مليارات دينار بالمال العام في محافظتين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك