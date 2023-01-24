الخارجيَّة تصدر توضيحاً بشأن منح جوازات سفر دبلوماسيَّة

نفت وزارة الخارجيَّة، اليوم الثلاثاء، منح أي جوازات سفر دبلوماسيَّة خارج الضوابط القانونيَّة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "اللجنة المُشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بتدقيق طلبات جوازات السفر الدبلوماسيّة والخدمة والخاصّة، برئاسة السفيرة صفية طالب السهيل، وعضويَّة كل من السفير عمر البرزنجيّ والسفير عبد الرحمن الحسينيّ، وبحضور رئيس الدائرة القانونيَّة السفير حيدر البرّاك، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين ورئيس دائرة المراسم، عقدت اجتماعاً مع اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الأمارة، والوفد المُرافق له".

وأضافت، أنه "خلال الاجتماع جرى مُناقشة الإفادة من القُدرات والكفاءات في وزارات الدولة العراقيَّة، لاسيما أعضاء مجلس النوّاب السابقين والإفادة من خبراتهم في مجالات تطوير العمل".

وأشار البيان الى، ان "الجانبين تطرّقا إلى مسألة منح الجوازات الدبلوماسيَّة لأعضاء مجلس النواب السابقين، لاسيما بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وضرورة أنَّ يكون هناك دور مُشترَك في اظهار الصورة الحقيقة لعمل وزارة الخارجيَّة"، مبينا أنَّ "الوزارة لم تمنح أي جواز خارج الضوابط القانونيَّة".

من جانبه، أشار منتصر الأمارة إلى أنَّ "القانون كفل للنائب المتقاعد الحق بالحصول على الجواز الدبلوماسيّ حتى بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وعلى إثر هذا القانون صدر قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنح الجوازات الدبلوماسيَّة للنواب السابقين، وسيتم تزويد الوزارة بطلبات النوّاب للحصول على الجواز".