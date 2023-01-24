ائتلاف ادارة الدولة يناقش مع السوداني ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار

أكد ائتلاف ادارة الدولة، اليوم الاثنين، انه ناقش مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال الائتلاف في بيان انه "عقد ائتلاف ادارة الدولة اجتماعا مساء اليوم في مكتب نوري المالكي وجرى التداول بتطورات المشهد السياسي والامني، بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار".

واضاف: "قدم رئيس الوزراء شرحا مفصلا عن المعالجات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تقليل تاثير ارتفاع سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، بالاضافة الى اجراء التغييرات المناسبة والمطلوبة في المواقع التي لها صلها بتقلبات الدينار العراقي".

واشار الائتلاف الى انه "من جانب اخر ناقش المجتمعون اهم التشريعات التي يجب اقرارها داخل مجلس النواب ومن ابرزها الموازنة الاتحادية كذلك القوانين التي لها صلة بحياة المواطن".