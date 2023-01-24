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محاولة اغتيال لوالد النائب محمد البلداوي في صلاح الدين


تعرض والد النائب محمد البلداوي الناطق الرسمي باسم كتلة صادقون النيابية، اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال فاشلة في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر امني ، ان "والد النائب محمد البلداوي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة الرواشد التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".

واضاف انه "تم القاء القبض على مجموعة حاولت اغتيال الحاج كريم البلداوي والد النائب في البرلمان العراقي محمد كريم البلداوي"، موضحا ان "محاولة الاغتيال حدثت بعد خروجه من أحد فصول العشائر في المدينة ".

وبين المصدر امني : "استنادا الى امر القضاء العراقي فوج طوارئ 14 يلقي القبض على مرتكبي حادثة محاولة الاغتيال بحق الشيخ كريم العبادي والد النائب محمد كريم البلداوي الناطق الرسمي لكتلة صادقون".

وفي سياق متصل أكد مكتب النائب، ان "والد النائب نقل للمشفى بعد محاولة الاغتيال لاصابته بأزمة قلبية على اثر الحادث لم يصب بأي جروح".

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