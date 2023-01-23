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نائب مستقل: الاستثمار في العراق يخضع لـ"الواسطات" والارتباطات بالأحزاب


قال نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية، حسين السعبري، اليوم الاثنين، أن ملف الاستثمار في العراق يخضع لـ"الواسطات" والارتباطات بالأحزاب السياسية النافذة، فيما أشار إلى جمع عشرات التوقيعات البرلمانية لعقد جلسة استثنائية لكن "هيئة الرئاسة لم تستجب".

وذكر السعبري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، أن "عدم استقرار الدولار سبب مشكلات عدة للعراقيين".

وأضاف، "جمعنا 83 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية لكن لم تأخذ بها هيئة الرئاسة، ثم جمعنا تواقيع لإدراج فقرة مناقشة سعر الدولار في جلسات البرلمان عقب عطلته التشريعية ولم تستجب هيئة الرئاسة أيضاً".

وتابع السعبري، أن "الاستثمار في العراق يخضع للواسطات والعلاقات النافذة بالأحزاب السياسية".

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