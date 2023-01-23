أمانة مجلس الوزراء توضح قرار استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين على الملاك

اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث العناوين والدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم.

وذكرت الامانة في بيان ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الثالثة، المُنعقدة في 17/1/2023، الموافقة على استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات، لتثبيت المتعاقدين قبل 2/10/2019، في الملاك الدائم من ضمن النفقات التشغيلية أو التخطيطية لكل تشكيل بحسب الآتي:

1. استحداث درجتين وظيفيتين ضمن موازنة محافظة واسط / عقود تنمية الأقاليم، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة واسط.

2. استحداث (67) درجة وظيفية ضمن موازنة مديرية زراعة ديالى، لتثبيت العقود قبل 2/10/2019، من ضمن النفقات التشغيلية لمديرية زراعة دیالی.

3. استحداث (1869) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة النجف الأشرف / دائرة صحة النجف الأشرف، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة النجف الأشرف.

4. استحداث (525) درجة وظيفية ضمن موازنة كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة، وإدراج فرق المبلغ السنوي (4999558200) دينار إلى موازنة كلية الإمام الكاظم (ع) للعلوم الإسلامية الجامعة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.

5. استحداث (31) درجة وظيفية ضمن موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة البصرة للنفط والغاز، ضمن النفقات التشغيلية ل‍وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

6. استحداث (84) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس محافظة نينوى، ضمن النفقات التشغيلية ل‍مجلس محافظة نينوى.

7. استحداث (305) درجة وظيفية ضمن موازنة مجلس محافظة الأنبار، ضمن النفقات التشغيلية لمجلس محافظة الأنبار.

8. استحداث (24) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة الديوانية/ ديوان المحافظة، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة الديوانية.

9. استحداث (126) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة ديالى/ دائرة صحة ديالى، ضمن النفقات التشغيلية ل‍دائرة صحة ديالى.

10. استحداث (129) درجة وظيفية ضمن الموازنة التخطيطية للشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن.

11. استحداث (580) درجة وظيفية ضمن موازنة محافظة كربلاء المقدسة/ الإدارة العامة والمحلية، ضمن النفقات التشغيلية لمحافظة كربلاء المقدسة.

12. استحداث (5) درجات وظيفية ضمن موازنة مجلس الدولة، وإدراج فرق المبلغ السنوي (14752800) دينار إلى موازنة مجلس الدولة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.

وتابعت ان "القرار تضمن ايضا امتناع الجهات المذكورة آنفا عن تعيين عقود جديدة أو تشغيل أجور يومية مستقبلاً".