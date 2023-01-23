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خلال استقباله السفير الروسي.. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إنهاء الحرب الأوكرانية


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، خلال استقباله ، سفير جمهورية روسيا لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، ضرورة إنهاء الحرب مع أوكرانيا والبدء بمفاوضات بين الطرفين.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفير جمهورية روسيا لدى العراق ايلبروس كوتراشيف".

وقال رئيس الجمهورية خلال اللقاء، إن "الأوضاع الأمنية في العراق تحسنت عما كانت عليه في السابق"، مبينا أنه "خلال زيارتيه إلى محافظتي البصرة ونينوى لمس تقدما واضحا في الخدمات الضرورية، في حين احتضنت مدينة البصرة بنجاح بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، وهذا مؤشر إيجابي على أن الأوضاع تسير وفق ما نخطط إليه"، بحسب البيان.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية أكد رشيد، "ضرورة إنهاء الحرب والبدء بمفاوضات بين الطرفين وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول الدبلوماسية للأزمة وبما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين والمنطقة".

بدوره، جدد السفير الروسي رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، كما استعرض آخر تطورات الأوضاع بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وفق البيان.

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