الشرطة الاتحادية تلقي القبض على إرهابي في المنصور ببغداد ‏

أعلت قيادة الشرطة الاتحادية، الأحد، عن القاء القبض على متهم مطلوب بقضايا الإرهاب في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان انه “ضمن إطار الجهود الأمنية لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة المطلوبين من الإرهابيين والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكّنت قوة من اللواء السابع الفرقة ‏الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، ‏بكمين محكم من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب في منطقة (المنصور) ببغداد”.

واضافت انه “تم تسليمه اصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقه‎”.