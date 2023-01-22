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النائب فراس المسلماوي: الموازنة قد تصل البرلمان نهاية الأسبوع الجاري


رجح النائب  فراس المسلماوي، وصول الموازنة الى البرلمان مع نهاية الأسبوع الجاري او الذي يليه.

وقال المسلماوي للتلفزيون الرسمي ان "قانون الموازنة الحالي مبني على المنهاج الوزاري"، موضحا ان "الموازنة من المتوقع ان تصل الى مجلس النواب نهاية الأسبوع او بداية الأسبوع المقبل".

وأكد أن "ائتلاف دولة القانون سيكون من المساندين لهذه الموازنة".

وعن التشريعات أوضح ان "الدورة الحالية للبرلمان ستشهد التصويت على قوانين مهمة منها قانون الضمان الاجتماعي والذي سيضمن رواتب تقاعدية وضمانا صحيا للعاملين بالقطاع الخاص".

وتابع أن "هناك توجه لتعديل قانون التقاعد، وإعادة النظر بالسن التقاعدي ليكون بين (63-65 عاماً)".

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