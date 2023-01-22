الأخبار

العامري يستنكر موقف حكومة السويد إزاء التجاوز على قدسية "القرآن"


استنكر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، صمت حكومة السويد إزاء ماحصل من تجاوز على قدسية القرآن الكريم.

وقال العامري في بيان "نستنكر وبشدة موقف حكومة السويد العدائي المتمثل بسماحها لسياسي دنماركي يقيم على أراضيها بالتجاوز على قداسة القرآن الكريم".

واكد ان "تكرار حالات التعدي على مشاعر المسلمين بأهانة مقدساتهم وبما يجعلها ظاهرة تتكرر بين فترة وأخرى في دول أوربية عديدة بذريعة إنها تمثل حرية التعبير عن الرأي، إنما هي افعال دنيئة لبث الكراهية وتهديد السلام العالمي وإشاعة العنف وتغذيته". 

ودعا الدول الأسلامية كافة أن تجعل من إحترام المقدسات الأسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم والرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلّم )، معياراً لعلاقاتها السياسية والأقتصادية والثقافية والدبلوماسية مع الدول التي تستخف بمشاعر المسلمين وتسمح بالتعدي على مقدساتهم. وعدم التساهل في هذا الشأن مطلقاً. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشرطة الاتحادية تلقي القبض على إرهابي في المنصور ببغداد ‏
النائب فراس المسلماوي: الموازنة قد تصل البرلمان نهاية الأسبوع الجاري
النزاهة: ضبط 20 متهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات في كركوك والديوانية
العامري يستنكر موقف حكومة السويد إزاء التجاوز على قدسية "القرآن"
النائب مصطفى سند مغردا حول علاقته بالحكومة الحالية وتصديها للملفات المهمة الحالية
الفتح: حكومة الكاظمي أغلقت ملف جريمة المطار بتوصية من واشنطن
النائب معين الكاظمي : أمريكا شنت حربا اقتصادية على حكومة السوادني عبر الدولار
تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط أكثر من 400 ألف حبة مخدرة في نينوى
السوداني يصدر قرارات لمعالجة تقلّب سعر الدولار
رئيسا الوزراء والمحكمة الاتحادية يؤكدان على محاربة "آفة الفساد"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك