العامري يستنكر موقف حكومة السويد إزاء التجاوز على قدسية "القرآن"

استنكر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، صمت حكومة السويد إزاء ماحصل من تجاوز على قدسية القرآن الكريم.

وقال العامري في بيان "نستنكر وبشدة موقف حكومة السويد العدائي المتمثل بسماحها لسياسي دنماركي يقيم على أراضيها بالتجاوز على قداسة القرآن الكريم".

واكد ان "تكرار حالات التعدي على مشاعر المسلمين بأهانة مقدساتهم وبما يجعلها ظاهرة تتكرر بين فترة وأخرى في دول أوربية عديدة بذريعة إنها تمثل حرية التعبير عن الرأي، إنما هي افعال دنيئة لبث الكراهية وتهديد السلام العالمي وإشاعة العنف وتغذيته".

ودعا الدول الأسلامية كافة أن تجعل من إحترام المقدسات الأسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم والرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلّم )، معياراً لعلاقاتها السياسية والأقتصادية والثقافية والدبلوماسية مع الدول التي تستخف بمشاعر المسلمين وتسمح بالتعدي على مقدساتهم. وعدم التساهل في هذا الشأن مطلقاً.