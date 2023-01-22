الفتح: حكومة الكاظمي أغلقت ملف جريمة المطار بتوصية من واشنطن

اكد القيادي في تحالف الفتح سلام حسين، ان حكومة الكاظمي عملت على اغلاق ملف اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد بعد ان نفذت توصية واشنطن لابعادها والمتورطين معها من القصاص إزاء هذه الجريمة

وقال حسين لـ /المعلومة/، ان "ملف اغتيال قادة النصر قد اعيد فتحه من جديد، بعد ان عملت الحكومة السابقة بقيادة مصطفى الكاظمي على تجاهل الموضوع بعد ان نفذت توصية الإدارة الأميركية من اجل إخفاء هذا الملف".

وأضاف ان "حكومة السوداني تتحرك باتجاه كشف جميع المتورطين بملف اغتيال قادة النصر ممن باعوا شرفهم ودينهم لواشنطن والكيان الصهيوني، اذ ينبغي ان يتزامن مع هذا التحرك تفعيل قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية بالكامل من الأرض العراقية".

وبين حسين ان "هناك حاجة ملحة للكشف العلني عن جميع الأسماء التي كانت وراء تنفيذ الجريمة الأميركية بحق قادة النصر، وعرضها على القضاء لتنال جزائها العادل بعد اشتراكها بهذه الجريمة".