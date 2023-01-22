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رئيسا الوزراء والمحكمة الاتحادية يؤكدان على محاربة "آفة الفساد"


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، على محاربة "آفة الفساد".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن الاخير "زار مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد والتقى رئيسَ المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، وأعضاء المحكمة".

وأكد السوداني خلال اللقاء "أهمية أن تسري كلمة القانون في جميع الظروف، وأن الحكومة تؤكد في كل خطواتها بأن العراق بلد يحكمه الدستور والقانون وتعمل على ضمان استقلال القضاء والحفاظ على هيبته".

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية، "أهمية ترسيخ سمو كلمة القانون فوق الجميع، وأن يكون القضاء هو الحصن الضامن الأساس لتحقيق إرادة الشعب العراقي"، مشدداً على "دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي". 

وذكر بيان اخر للمحكمة الاتحادية العليا عن اللقاء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار المحكمة الاتحادية العليا، وكان في استقباله رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، واعضاء المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار إلى، أنه "تم بحث ملفات عدة منها ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية العليا ودورها في حماية الدستور والحقوق والحريات العامة والخاصة والتأكيد على مبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور".

وتابع "كما تم التأكيد على ضرورة تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشعب العراقي والحكومة الحالية ، وان العراق بحكم تاريخه وبحكم امكانياته الاقتصادية والبشرية قادر على بناء دولة قوية مدنية حديثة تقوم على اساس المواطنة".

وأكد الرئيسان، خلال الأجتماع، أن "آفة الفساد تحتاج الى نية حقيقية وطنية لمحاربتها، وان الشعب العراقي بما يمتلكه من مقومات اخلاقية قادر على تجاوزها لأن قيمه، ترفض كل ما يخالفها، وهو عازم بجميع قومياته ومكوناته على بناء دولته".

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