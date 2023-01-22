الاتحاد الوطني الكوردستاني يعلن تعليق مشاركاته في اجتماعات مجلس وزراء كردستان

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، تعليق مشاركاته في المحافل الرسمية واجتماعات مجلس وزراء إقليم كردستان العراق.

وقالت النائب عن الاتحاد، سوزان منصور، في تصريح صحفي، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني يراهن ويعول على الاتفاق والتفاهم وايجاد حلول جذرية للمشكلات الموجودة داخل الإقليم، مؤكدة أن أي تصعيد لا يصب في مصلحة العراق وكردستان".

وأضافت، "نحن علقنا نوعية المشاركة في المحافل الرسمية واجتماعات مجلس الوزراء ولكن هذا لا يعني بان وزرائنا غير موجودين في وزاراتهم".

وتابعت منصور، "كل الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد ولكن ننتظر رأياً ايجابياً من الطرف الآخر"، لافتة إلى أن "الحزب الديمقراطي يفترض مع رئيس حكومة الإقليم ان يتخذ خطوات ايجابية من اجل حل المشكلات والابتعاد عن افتعال الازمات".