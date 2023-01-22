التربية تقرر أداء جميع منتسبي الحشد الشعبي للامتحانات الخارجية

اوعز وزير التربية إبراهيم نامس بأداء جميع منتسبي ومقاتلي الحشد الشعبي الامتحانات الخارجية في مركز خاص في بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان ، انه "التقى معاون رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي وزير التربية ابراهيم النامس، وفي بداية اللقاء اشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها الحشد الشعبي في خدمة مسيرة التربية والتعليم في البلاد وتجهيز بالمقاعد الدراسية".

واضاف "جرى خلال اللقاء بحث ملف الامتحانات الخارجية لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، حيث اكد الدكتور حسين البخاتي مدير التربية والتعليم في الهيئة اكماله كافة البيانات الخاصة بالطلبة الراغبين في اداء الامتحانات الخارجية".

واشار المكتب الإعلامي الى انه "قد اوعز الوزير بأداء جميع منتسبي ومقاتلي الحشد الشعبي الامتحانات الخارجية في مركز خاص في بغداد وذلك من اجل تسهيل مهمتهم كون الكثير يرابط على الحدود او في مناطق صحراوية ".