مقتل 5 إرهابيين وضبط أسلحة ومخازن عتاد في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، مقتل 5 إرهابيين وضبط أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه "لاحقاً لخبر الضربة الجوية التي نفذت في قاطع شمال شرقي الدوز يوم امس الموافق ٢١ كانون الثاني، فقد شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية وعثرت على خمس جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة".

وأشار البيان إلى "العثور على أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية، ومازالت القطعات الامنية مستمرة في عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف".