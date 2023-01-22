نينوى.. القبض على ارهابي عمل فيما يسمى كتيبة "الانتحاريين"

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على ارهابي "خطير" عمل فيما يسمى كتيبة الانتحاريين في محافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت واجبات نوعية استهدفت خلايا داعش الارهابي وعناصره المتخفين بين المواطنين في محافظة نينوى، واستندت لمعلومات استخبارية ووثائق تعود لتلك العصابات، فضلا عن تكثيف التدقيق الميداني، وتم التوصل الى ارهابي خطير يعمل في ما يسمى (كتبية عامر ابن الجراح) والتي تضم إرهابيين انتحاريين تم تدريبهم على القيام بعمليات إرهابية".

وأضاف البيان انه "تم تكليف الارهابي بتنفيذ عمليتين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين اثناء عمليات التحرير ولكنها فشلت لوجود ضغط أمني مكثف على تلك المجاميع في حينها، كما اعترف بارتكابه عمليات ارهابية اخرى أبرزها المشاركة في مهاجمة القوات الامنية، اتخذت جميع الاجراءات القانونية اصوليا".