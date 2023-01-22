زيدان يؤكد للسوداني دعم القضاء للحكومة في تطبيق برنامجها

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، فيما أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجرى زيارةً إلى مجلس القضاء الأعلى، والتقى رئيسَ مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، والقضاة رؤساء المحاكم".

وأكد السوداني، "دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها، وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي".

وأعرب رئيس الوزراء، عن "عزم الحكومة المضي في تأكيد هوية العراق بوصفه بلداً محكوماً بالقوانين والدستور بشكل تمام"، مشدداً على "حرص الحكومة في الالتزام بهذه الأطر والسياقات القانونية".

من جانبه أكد زيدان، "دعم مجلس القضاء الأعلى للحكومة في تطبيق برنامجها، والإصلاحات التي تجريها على صُعد مختلفة"، مشيراً إلى "أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية".