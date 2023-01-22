النزاهة تعلن عن إعادة 3,2 مليارات دينار إلى أحد المصارف

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، أنَّه بناءً على إجراءاتها التحقيقيَّة تمَّت إعادة مبلغ (3,200,000,000) دينار إلى أحد فروع المصرف الصناعيّ في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى قيام أحد المُقترضين بتسليم مبلغ القرض البالغ (3,200,000,000) دينار إلى فرع المصرف الصناعيّ في ساحة بيروت، بعد مطالبة المصرف بإعادته، مُشدِّدةً على أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة وكشفها عن منح القرض بالمبلغ المذكور في العام 2016؛ لإنشاء معملٍ لتدوير وكبس النفايات في مُحافظة بابل الذي كشفت أنه وهميٌّ، وليس له وجودٌ على أرض الواقع، قادت إلى مطالبة المصرف بإعادة المبلغ وهو ما تحقَّق فعلاً".

واضافت: "عدم قيام المُقترض، الذي قام باستئجار قطعة أرضٍ عائدةٍ ملكيَّتها إلى بلديَّة الحلة، بتسديد بدلات الإيجار منذ عام 2017، فيما لم تقم البلديَّة بأيِّ إجراءٍ من شأنه تحصيل الإيجارات المُتراكمة".

وأشارت الهيئة الى انه "من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت منتصف كانون الأول الماضي عن تمكُّن ملاكاتها في بابل من ضبط إضبارة المعمل الوهميِّ في المحافظة".