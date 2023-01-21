قوة امنية تعتقل مضاربين بالدولار في الكفاح والحارثية

افاد مصدر امني، السبت، بقيام قوة خاصة من الامن الاقتصادي بمداهمة بورصتي الكفاح والحارثية ومجموعة من مكاتب الصيرفة المتهمة بالتلاعب بالدولار، مبينا ان القوات اعتقلت مجموعة من المضاربين.

وذكر المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قوة من جهاز مكافحة الارهاب ترافقها قوة من الامن الاقتصادي داهمت مجموعة من مكاتب الصيرفة المتهمة بقيامها بادخار الدولار لرفع الأسعار".

واضاف المصدر، ان "القوة اعتقلت مجموعة من التجار بسبب امتناعهم عن بيع الدولار مقابل الاحتفاظ بكميات كبيرة منه ضمن ارصدة المكاتب".

وفي سياق متصل ذكر مصدر صحفي، أن "القضية الابرز التي حصلت خلال اليومين الماضيين هو امتناع مكاتب الصيرفة من بيع الدولار والاستمرار في الشراء فقط ما يزيد من مخاوف من حدوث شحة كبيرة في الدولار خلال الايام المقبل".