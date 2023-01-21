قوة مشتركة من الحشد والشرطة تقتل “داعشيا” جنوب غرب كركوك

تمكنت قوة مشتركة من الفوج الثالث في اللواء 61 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، السبت، من قتل أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "مقتل الإرهابي جاء ذلك خلال كمين ناجح نصبته القوة لعدد من عناصر فلول “داعش” الذين حاولوا التسلل الى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك".

وأضاف ان "الكمين ادى الى مقتل أحد عناصر داعش الإرهابي، في حين تجري القوة عملية بحث عن العناصر الأخرى".