مركز دراسات: حجج واشنطن برفع الدولار واهية وتحاول اسقاط الحكومة

رأى رئيس مركز الرفد للدراسات عباس الجبوري، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول اسقاط الحكومة الحالية وتحشيد الشعب ضدها عبر ورقة الدولار، وفيما عد الحجج التي تستخدمها واشنطن برفع الدولار "واهية"، بين ان الأخيرة غير قادرة على الوقوف بوجه مشروع الدولة بحكم شيعي.

وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة /، إن "أمريكا تصنع لنفسها هدف معين وتسعى الى تحقيقه، فعندما جاءت بداعش لم تفلح باحتلال العراق واسقاطه وحاولت قدر الإمكان الوقوف بوجه التطورات الداخلية".

وأضاف: "نعود قليلا الى 2003 عندما دخلت العراق بمسوغ غير قانوني وكان غزواً بربرياً دمر البنى التحتية"، لافتا الى أن "واشنطن لم تف بوعودها ولم تمتلك أي خطة لإعادة اعمار العراق".

وبين الجبوري، أن "أمريكا عندما وصلت لمرحلة معينة وأشعرت أن القوى السياسية الحالية أصبحت متمكنة ولديها إرادة وقرار، جاءت بطرق أخرى بعدما فشلت في الحرب الناعمة والعسكرية داخل العراق وصوبت انظارها نحو الدولار".

وأوضح مدير مركز رفد للدراسات، ان "البنك الفيدرالي في أمريكا هو من يتحكم بعرض الدولار في الأسواق باستخدام حجج واهية تتمثل بوجود ديون مترتبة على العراق وفي حالة اطلاق العنان والأموال للبنك المركزي العراقي سوف تطالب الدول بديونها".

وبين، أن "أمريكا تحاول اسقاط الحكومة وتحشد الشعب ضدها وبالأخير اسقاطها لأنها غير قادرة على ادارة مشروع الدولة خاصة عندما يكون رئيس الوزراء من البيت الشيعي".