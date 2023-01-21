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نزاهة البرلمان تبدأ بجمع تواقيع لانهاء تكليف محافظ البنك المركزي


أعلنت لجنة النزاهة النيابية، السبت، البدء بجمع تواقيع نيابية لانهاء تكليف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.  

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث ل /المعلومة/ ان "لجنة النزاهة النيابية من حقها متابعة ملفات الفساد". 

وأضاف، أن "محافظ البنك المركزي اثبت فشله وعدم قدرته بالسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار فضلا عن امتناعه إرسال النشرة اليومية لمبيعات مزاد بيع العملة الصعبة ". 

وأشار إلى أن "التفاعل والدعم لحملة جمع التواقيع لانهاء تكليف محافظ البنك المركزي مستمرة"، مؤكدا "حاجة البنك إلى شخصية لها خبرة بالسياسة المالية".

وأعلنت النزاهة النيابية في وقت سابق، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية بحق محافظ البنك المركزي بعد رفضه حضور استضافتها لمتابعة موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار .

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