تركيا تعلن اعتقال 4 أشخاص يشتبه تورطهم بقتل عائلة عراقية

أعلنت محافظة ماردين التركية، اعتقال 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في حادثة قتل عائلة عراقية.

وذكرت المحافظة في بيان أن "الحادث الذي وقع في 19 كانون الثاني 2023 في منطقة ارتوكلو بمحافظة ماردين، أسفر عن قتل 4 مواطنين عراقيين وإصابة مواطن عراقي آخر".

وأضافت، أنه "في نتيجة التحقيقات، وبناء على تعليمات مكتب المدعي العام الجمهوري في ماردين، تم اعتقال 4 مواطنين مشتبه بهم"، منوهة، بأنه "ما زال التحقيق في الحادث مستمرا وبدقة".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية امس الخميس، عن تعازيها وخالص المواساة لعائلات المواطنين العراقيين الذين قتلوا في تركيا هذا اليوم، إثر تعرضهم لإطلاق نار على عجلة كانت تقلهم، داعية الجانب التركي لبذل الجهود لإجراء تحقيق عاجل، وبالتعاون مع الجهات العراقية المختصة، للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء وبيان أسبابه.