عضو تحالف الفتح علي الزبيدي : البرنامج الحكومي لم يتضمن اي رفع لسعر صرف الدولار

اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الجمعة، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يضع ضمن برنامجه رفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، لافتا الى ان الادارة الاميركية لايروق لها التحركات الحكومية باتجاه سيمنز وتسعى لاستخدام الدولار كورقة ضاغطة ضد العراق.

وقال الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، خصوصا ان هناك حرب اكبر من الحكومة بشأن الدولار".

واضاف ان "تحركات السوداني خارج الدائرة الاميركية والذهاب باتجاه شركة سيمنز الالمانية للدخول في مشاريع الكهرباء وتطويرها فأنها تغضب واشنطن التي تعمل بدورها على اتخاذ اجراءات ضد العراق بهدف فلترة الدولار الواصل للبنك الفيدرالي كايرادات نفطية".

وبين ان "الحكومة وضعت خطتها للفترة المقبلة ولم تضع ضمن برنامجها اي فقرة تنص على رفع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، وبالتالي فأن ماحدث من ارتفاع فهو اكبر من الحكومة".