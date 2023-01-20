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الهايس: الخريطة السنية ستتغير بنسبة 100% والحلبوسي لن يستمر بمنصبه


أكد رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، بان الخارطة السياسية السنية ستتغير خلال الايام المقبلة بنسبة 100%، مبينا ان رئيس مجلس النواب سيتم تنحيته بسبب فساده.

وقال الهايس في حوار متلفز ان "الانجازات العمرانية والخدمية التي تتم تنسيبها لصالح محمد الحلبوسي كاذبة وهي عبارة عن جهود المحافظين والادارات المحلية".

واضاف ان "الايام المقبلة ستشهد تغييرا في الخارطة السياسية السنية برمتها بضمنها استبدال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

واوضح الهايس ان "الحراك السني نشط باتجاه الاطاحة بالحلبوسي واستبداله وبدعم من قوى شيعية فاعلة تتجاوز حاليا 60% من قوى البرلمان النيابية".

وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد الشيخ اركان الطرموز، قد كشف عن وجود خلاف جديد حول المناصب في الانبار، مبينا انه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يحق له الحديث باسم المكون او الادعاء بزعامته.

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