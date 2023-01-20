مكتب السوداني يكشف تفاصيل الاحتفال بالمنتخب الوطني

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن استقبال رسمي لوفد المنتخب الوطني المتوج بلقب خليجي 25.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "يصل بعد قليل، لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى العاصمة بغداد، مُكللين بالإنجاز الرياضي الكبير المتمثل بفوزهم ببطولة خليجي 25، التي احتضنتها مدينة البصرة الفيحاء".

وأضاف: "سيجري احتفال شعبي كبير واستقبال من قبل الجماهير العراقية لمنتخب أسود الرافدين من المطار وصولاً إلى ساحة الاحتفالات الكبرى وسط بغداد".

وأشار المكتب الى انه "سيشهد يوم غد السبت مراسم استقبال رسمية للمنتخب الوطني من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء، تكريماً لأبطال المنتخب، واحتفاءً بالفوز الباهر الذي قدموه للعراق وأهله الكرام".