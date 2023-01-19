العراق يدعو تركيا لتحقيق عاجل بشأن مقتل عائلة عراقية

دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الجانب التركي لتحقيق عاجل بشأن مقتل عائلة عراقية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان إن "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن تعازيها وخالص المواساة لعائلات المواطنين العراقيين الذي قُتِلوا في تركيا هذا اليوم، إثرَ تعرُّضِهم لإطلاق نار على عجلةٍ كانت تُقِلّهم".

ودعت الوزارة، الجانب التركيّ "لبذلِ الجُهُود لإجراءِ التحقيق بشكلٍ عاجل، وبالتعاون مع الجهات العراقيَّة المُختصَّة، للكشفِ عن ملابسات هذا الإعتداء وبيان أسبابه".