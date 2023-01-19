الأخبار

العراق يدعو تركيا لتحقيق عاجل بشأن مقتل عائلة عراقية


دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الجانب التركي لتحقيق عاجل بشأن مقتل عائلة عراقية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان إن "وزارة الخارجيَّة العراقيَّة تُعرِبُ عن تعازيها وخالص المواساة لعائلات المواطنين العراقيين الذي قُتِلوا في تركيا هذا اليوم، إثرَ تعرُّضِهم لإطلاق نار على عجلةٍ كانت تُقِلّهم".

ودعت الوزارة، الجانب التركيّ "لبذلِ الجُهُود لإجراءِ التحقيق بشكلٍ عاجل، وبالتعاون مع الجهات العراقيَّة المُختصَّة، للكشفِ عن ملابسات هذا الإعتداء وبيان أسبابه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يدعو تركيا لتحقيق عاجل بشأن مقتل عائلة عراقية
رئيس الجمهورية: البرنامج الحكومي يقوم على جانبي خدمي واستراتيجي
ضبط ادوية مهربة وغلق عدد من الصيدليات "الوهمية" في ثلاث محافظات
سجن 3 سنوات.. اصدار حكمين بحق متهمين بتهريب المشتقات النفطية
ضبط مسؤول في ضريبة ميسان أضرَّ عمداً بالمال العام
بقصد تضليل القضاء.. الحبس الشديد بحق متهم بافتعال اثار تعذيب على جسده
السوداني يؤكد أهمية اسراع البرلمان بإقرار الموازنة
رئيس النزاهة يحث على بذل الجهود القصوى لإنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّـة
الاعرجي يبحث اعداد قانون لمواجهة التطرف في السجون ومخيمات النزوح
الاتحاد الوطني: سياسة حكومة كردستان لا تخدم الشعب الكردي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك