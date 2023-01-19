ضبط ادوية مهربة وغلق عدد من الصيدليات "الوهمية" في ثلاث محافظات

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة وغلق عدد من الصيدليات الوهمية والقبض على عدد من المتهمين في بغداد وصلاح الدين ونينوى.

وذكرت الوكالة في بيان أنها "تواصل عملياتها الأمنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالأدوية المهربة والمخالفة للضوابط والتعليمات وشروط الرقابة الصحية وغلق الصيدليات الوهمية بالتعاون مع مفارز تفتيش وزارة الصحة".

وأضافت، ان "العملية اثمرت عن غلق ٦ من الصيدليات والمحال الوهمية وضبط كميات كبيرة من الادوية تقدر بحوالي ٦٤طن و القاء القبض على ١٤ متهماً في بغداد وصلاح الدين ونينوى".

واتم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حق المتهمين والمضبوطات اصوليا".