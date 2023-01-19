سجن 3 سنوات.. اصدار حكمين بحق متهمين بتهريب المشتقات النفطية

أصدرت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الخميس، حكمين بحق مدانين اثنين بالحبس لمدة ثلاث سنوات على كل واحد منهما عن جريمة تهريب المشتقات النفطية في محافظة ديالى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "المدانين ألقى القبض عليهم من قبل القوات المختصة بعدما ضبط صهريجان محملان بأكثر من (40) الف لتر لكل صهريج من منتوج النفط الأبيض خلافا لمستند التحميل والذي يشير إلى أن الحمولة هي زيت الغاز التالف بغية تهريبه والمتاجرة به".

وأضاف أن "الحكمين بحق المدانين يأتي وفقا لأحكام المادتين 3 / أولا و4 / أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته".