بقصد تضليل القضاء.. الحبس الشديد بحق متهم بافتعال اثار تعذيب على جسده

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الخميس، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان قام بافتعال اثار تعذيب على جسده والاخبار كذباً بتعذيبه من قبل القائم بالتحقيق قاصداً احداث النتيجة الجرمية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ان "المدان اعترف بقيامه بافتعال اثار التعذيب على جسمه من قبل باقي السجناء الذين معه عندما كان موقوفاً في دائرة الإصلاح العراقية بغية التقديم على الفحص امام اللجان الطبية لإيهام الجهات التحقيقية والطبية للإفلات من العقوبة".

وأضاف أن "الحكم بحق المدان يأتي استنادا لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009 وبدلالة المادة 333".