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السوداني يؤكد أهمية اسراع البرلمان بإقرار الموازنة


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، فيما بين ان مشروع قانون الموازنة استغرق وقتاً من المناقشات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "ترأس، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً خُصص لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023".

وبحسب البيان، بين السوداني أن "مشروع قانون الموازنة استغرق وقتاً من المناقشات، من أجل الوصول إلى موازنة منسجمة مع أولويات المنهاج الوزاري، وملبيةٍ لأهداف البرنامج الحكومي في محاربة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد".

وشدد على "أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، لارتباطها بشكل مباشر في العديد من المسائل والملفات الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الحكومة في تنفيذ برامجها واستراتيجيتها بالمجالات والقطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تقدم أفضل الخدمات للمواطنين". 

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السوداني يؤكد أهمية اسراع البرلمان بإقرار الموازنة
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