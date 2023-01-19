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رئيس النزاهة يحث على بذل الجهود القصوى لإنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّـة


شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس، على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الشعب العراقيِّ التي جنى ثمارها عبر التضحيات، مُشيراً إلى أنَّ الإرهاب أحد مُخرجات الفساد الذي تغلَّل في مُؤسَّسات الدولة.

وأشار حنون، خلال لقائه بإدارة وملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، وفق بيان للنزاهة إلى "العمق الحضاريِّ والثقافيِّ والتاريخيِّ للموصل، لافتاً إلى أنَّ العصابات الإرهابيَّة كانت عبارة عن شرذمةٍ حاولت سرقة ثقافة وتاريخ المدينة وطمس معالمها الحضاريَّة، حاثاً مُنتسبي المُديريَّة على بذل جهودهم القصوى في العمل التحقيقيِّ والتدقيقيِّ؛ من أجل إنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّـة التي تتعلَّق بخروقاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ، لا سيما في مشاريع الإعمار بالمدينة وملف التعيينات وبيع المناصب".

وأضاف "إنَّ الهيئة تحرصُ على تقديم الخدمات الفضلى للمُواطنين وعدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة والرَّشى وعرقلة إنجاز مُعاملاتهم، حاضاً على العمل على استقبال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم وعدم إغفال أيِّ بلاغ وإخبار يمكن أن يفضي إلى ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أو يُسهِمُ في فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ تكون مفتاحاً لمُلاحقة الفاسدين ومنع هدر المال العام وإعادة متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة، واصفاً الملاكات التحقيقيَّة بأنها رأس الرمح في المعركة المصيريَّة ضدَّ الفاسدين".

وبين، أنَّ "العراق حارب الإرهاب بسواعد ابنائه من مختلف الطبقات وتميز شريحة الفقراء والمتضررين من جرائم الفساد بالدور الاكبر من خلال تقديمهم التضحيات الجسام مما استوجب على الهيئة بذل اقصى جهودها لمحاربة افة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة والمسروقة الى الفقراء واصحاب التضحيات الكبرى حيث اصبح من مسؤوليَّتنا الحفاظ على تلك التضحيات عبر الضرب بيدٍ من حديدٍ على أيدي الفاسدين وسارقي قوت الشعب، والسهر على مصالحهم وحقوقهم التي يمكن أن يختطفها الانتهازيُّون ، داعياً لإنصاف المظلومين والأيتام والثكالى وكل من تسبب الفساد في الإضرار بمصالحهم وكدَّر معيشتهم".

وخلال زيارته محكمة استئناف نينوى واللقاء برئيسها القاضي (رائد حميد المصلح)، أشاد رئيس الهيئة، وفق البيان، "بالسلطة القضائيَّة ودورها الكبير في الحفاظ على وحدة البلاد وسيادة القانون والنظام السياسيِّ، مُنوِّهاً بتعاونها الكبير مع الهيئة في تحقيقاتها التي تُجريها في قضايا الفساد الإداريِّ والماليِّ وقرارات الأحكام الصادرة بحقِّ الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام، مُشدِّداً أنَّ القضاء مُقدَّسٌ وينبغي احترامه واحترام القرارات المُنبثقة عنه، مُثمِّناً الجهود التي يبذلها السادة القضاة بالتعاون مع الهيئة التي تمخَّض عنها إنجاز آلاف البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة وإصدار آلاف أوامر استقدام والقبض والتوقيف القضائيَّة التي ستعلن عنها الهيئة في تقريرها السنويِّ في الأيام المقبلة".

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