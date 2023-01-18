الاعرجي يبحث اعداد قانون لمواجهة التطرف في السجون ومخيمات النزوح

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، الأربعاء، اعداد قانون لمواجهة التطرف في السجون ومخيمات النزوح.

وذكر مكتب الاعرجي في بيان أن "الأعرجي ناقش اثناء اجتماع للجنة الوطنية لتنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب خطط جميع المؤسسات الحكومية لمكافحة التطرف لعام ٢٠٢٣".

وبحسب البيان، أشار الاعرجي في مستهل الاجتماع، إلى "مستوى المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع العراقي، بشكل خاص والعالمي على وجه العموم، بسبب انتشار الأفكار المتطرفة والتنظيمات التي تتبنى هذا الفكر بشكل ممنهج"، مبينا أن إجراءات الدولة يجب أن تكون متكاملة وتحقق الأهداف الاستراتيجية بشكل علمي ومدروس".

واستعرض الاجتماع "الخطط الوطنية التي تساعد على مواجهة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، ومن بينها مشروع القانون المقترح حول التطرف في السجون والتطرف لدى الفئات العمرية والنساء، وفي مخيمات النزوح والعائدين، وكذلك خطط التواصل مع النخب المجتمعية، من المثقفين ورجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء، بالإضافة إلى خطة مكافحة التطرف الذي يولده التغير المناخي"