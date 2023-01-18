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الاتحاد الوطني: سياسة حكومة كردستان لا تخدم الشعب الكردي


اتهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، حكومة كردستان بممارسة سياسة لا تخدم الشعب الكردي.

وقال القيادي في الاتحاد غازي كاكائي في حديث ل /المعلومة/ إن "السياسة التي تعمل بها حكومة كردستان الان لا تخدم جميع فئات المجتمع الكردي"، مشيرا الى ان "الاتحاد لا يعلم ان كانت الاجتماعات التي اجريت مع الحكومة المركزية من اجل ملفات خاصة او مكتسبات للحزب الديمقراطي ام لحكومة كردستان".

وتابع، ان "حكومة كردستان تعمل من اجل مصالح خاصة لبعض الفئات ولا نراها تمثل جميع فئات المجتمع الكردي".

وبشأن المشاكل والخلافات بين الاتحاد الوطني والكردستاني بين: ان "الخلافات بين الحزبين الكردين هي السبب في صول أداء حكومة إقليم كردستان الى ماهي عليه الان".

وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي تحدث في تصريح لـ /المعلومة/ إن "الكابينة الوزارية التاسعة التي يراسها مسرور البارزاني هي أسوأ حكومة مرت بتاريخ حكومات الإقليم لكونها لا تتعامل بعدالة مع مناطق ومحافظات الإقليم من حيث تقديم الخدمات، فضلا عن اختلاف رؤيتنا مع رؤية الديمقراطي بالعلاقة مع بغداد".

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