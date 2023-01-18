النزاهة: استقدام مدير عام هيئة استثمار كربلاء الحالي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام الحاليّ لهيئة الاستثمار في كربلاء؛ لقيامه عمداً بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وذكرت دائرة التحقيقات ضمن الهيئة في بيان ان " محكمة تحقيق كربلاء، اصدرت أمراً باستقدام المُدير العامِّ الحاليّ لهيئة الاستثمار في كربلاء، في القضيَّة المُتعلِّقة بكونه رئيس محضر تقديرٍ بدل البيع الخاصّ بمعمل تعليب كربلاء، لافتةً إلى أنَّ تقدير مبلغ البيع كان أقلَّ بكثيرٍ من قيمته الحقيقيَّـة".

واشارت الدائرة الى إنَّ" محكمة تحقيق كربلاء أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969)".