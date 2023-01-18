رشيد يدعو لتعاون دولي للحفاظ على حركة تجارة الغذاء العالمية

دعا رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، الى التعاون دولي للحفاظ على حركة تجارة الغذاء العالمية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان "رشيد، استقبل في مبنى المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو".

وأكّد الرئيس، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز استقراره، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تركز على تسهيل تنفيذ الأعمال وتوفير بيئة جاذبة لتحقيق استثمار فعال".

وأضاف رشيد، بحسب البيان، أن "العراق يمتلك الإرادة، ولديه الإمكانيات والطاقات الداعمة لتنمية وطنية شاملة"، مُشيراً إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أن النهوض بالتنمية المحلية المستدامة يتم من خلال بناء شراكات إقليمية دولية استراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص في العراق".

ودعا إلى "تعاون دولي للحفاظ على حركة تجارة الغذاء العالمية ومنع حدوث اختلال في سلسلة إمداداته وبما يعزز الأمن الغذائي العالمي".

وأعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن "اعتزاز البنك بالعلاقات الوطيدة مع العراق"، مُشيدةً "بنجاح الجهود العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومؤكدة حرص البنك الأوروبي على تطوير التعاون المشترك على مختلف الصعد".