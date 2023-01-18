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النزاهة تستقدم مديـر عـام سابق فـي أمانة بغـداد على خلفية "قضية ابتزاز"


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لبلديَّة المنصور في أمانة بغداد السابق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الأشخاص المعهود بها إليه".

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمراً باستقدام المُدير العامّ لبلديَّة المنصور في أمانة بغداد السابق، عن تهمة قيامه بابتزاز أحد المُشتكين وعدم المُوافقة على صرف مُستحقاته الماليَّة، إلا بعد دفع نصف المُبلغ له".

وأوضحت الدائرة أنَّ "المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".

 

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