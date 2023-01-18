أحدهم شارك بتفجير دورية امنية.. الإطاحة بـ 5 إرهابيين "خطرين" في بابل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بخمسة إرهابيين خطرين في بابل.

وذكرت الوكالة في بيان أنه " استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارزنا وبعمليات استباقية منفصلة، أسفر عنها القاء القبض على خمسة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة بابل والمطلوبين وفق احكام المادة (٤/أرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، والذي اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية".

وأضافت، أن "أحد الإرهابيين والمكنى (أبو كرار) اعتراف بالاشتراك بعدة عمليات ارهابية منها الهجوم بعبوة ناسفة على دورية تابعة لمركز شرطة التحرير شمال بابل وادى الهجوم الى اصابة عدد من المنتسبين واستشهاد احدهم".

وأتم البيان: "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".