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بجريمة الرشوة.. النزاهة تضبط مسؤولاً في بلدية الرصافة


اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مسؤولاً في بلديَّة الرصافة متلبساً بجريمة الرشوة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة،  أن "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، ألفت فريق عملٍ للتحرّي عن معلوماتٍ تفيد بإقدام أحد المسؤولين في بلديَّة مركز الرصافة بابتزاز أحد المشتكيين وطلب مبالغ ماليَّة تُقدَّرُ (1,500,000) ديــنار؛ لقاء عدم وضع حواجز كونكريتيَّةٍ أمام محل المشتكي".

واضافت الدائرة أنَّ "الفريق انتقل إلى أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ نصب كمينٍ للمُتَّهم الذي يعمل مسؤول شعبة المُخالفات في بلديَّة مركز الرصافة وضبطه، مُتلبِّساً بتسلُّم المبلغ الماليِّ المتفق عليه مع المشتكي؛ لقاء تعهُّد المُتَّهم بعدم وضع حواجز كونكريتيَّة أمام محل المُشتكي، مُشيرةً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون".

واوضحت انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت؛ استناداً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي تحقيق محكمة الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

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