الاستخبارات تعلن ضبط 29 عبوة ناسفة في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن ضبط كدس متفجرات يحتوي على 29 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة من العثور على وكر يعود لعصابات داعش الارهابي عبارة عن مخزن فيه عبوات ناسفة شديدة الانفجار في احد الوديان القريبة من ناحية الرياض في محافظة كركوك يحتوي على 29 عبوة".

وأضاف البيان أنه "تم رفعها وضبطها اصوليا لتفويت الفرصة على الارهابيين من خلال إعادة استخدامها في عملياتهم الارهابية".