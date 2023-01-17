اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري برئاسة الاعرجي

عقد اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، اليوم الثلاثاء، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

وقال المكتب الإعلامي ل‍مستشار الأمن القومي في بيان، ان "الاجتماع ناقش، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف: " ناقش المجتمعون، إعداد ورقة سياسة وطنية في مستشارية الأمن القومي، لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتم إعداد جدول توزيع للمسؤوليات على القطاعات ذات الصلة، إلى جانب رفع ما تمخض من توصية حول الموضوع، إلى رئيس مجلس الوزراء، من أجل المصادقة عليها".