على خلفية تسريب فيديو.. وزير العدل يعفي مدير سجن التاجي ومعاونيه

قرر وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، اعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه على خلفية الاتهامات التي وردت في فيديو مسرب من داخل السجن.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير العدل قرر اعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه ومسؤول شؤون الداخلية والامن ومسؤول التصاريح الامنية من مناصبهم واحالتهم الى الجهات التحقيقية للتحقيق معهم بشأن ما ورد من الاتهامات في الفيديو المسرب من داخل السجن".

وانتشر مقطع فيديو، يوم امس، لنزلاء داخل سجن التاجي وهم يناشدون الحكومة لأنقاذهم من ممارسات ادارة السجن التي تجبرهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف المليون دينار عراقي.