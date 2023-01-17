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النزاهة تنفذ عملية ضبط في ضريبة الفلوجة


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليَّة ضبط نوعيَّة بالجرم المشهود في محافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان  أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تلقى معلومات تفيد بوجود شخص يشتبه بإقدامه على التزوير وممارسة أعمال غير قانونيَّة في ضريبة الفلوجة".

وتابعت الدائرة أن "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار، وبعد نصبه كميناً محكماً، تمكن من ضبط أحد موظفي فرع الضريبة في الفلوجة متلبساً بالجرم المشهود"، لافتة إلى أن "العمليَّة أسفرت عن ضبط حقيبة كبيرة تحتوي على أختام ومعاملات غير أصوليَّة".

ونوهت بـ"تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".

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