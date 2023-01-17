المحكمة الاتحادية ترفض إيقاف صلاحية المحافظين بإحالة مشاريع قيمتها 5 مليارات

قررت المحكمة الاتحادية العليا، رفض طلب إصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح صلاحية مباشرة للمحافظين لإحالة المشاريع التي قيمتها 5 مليارات دينار.

وذكرت الاتحادية بحسب وثائق إنه "تقرر رفض الطلب المقدم حول إيقاف منح المحافظين وأمين بغداد ورئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية 5 مليارات دينار، استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014".

وأضافت المحكمة، أن "القرار صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً إلى أحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005".