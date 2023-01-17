النائب زهرة البچاري تأخر الموازنة غير مبرر ويجب على الحكومة الإسراع بإرسالها إلى البرلمان .

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت عضو مجلس النواب العراقي النائب زهرة البچاري ان تأخر الموازنة غير مبرر ويجب على الحكومة الإسراع بإرسالها إلى البرلمان.

واضافت انه من غير المقبول أن يبقى العراق لسنوات بدون موازنة ويستمر الصرف على 1/12 التشغيلية فقط .

وتابعت البچاري ان على الحكومة التوجه إلى الاستثمار الحقيقي وجلب الاستثمار العربي والاجنبي للبلاد سيكون نجاحا ذو أثر إيجابي لمستقبل البلاد .

واكدت البچاري ان فشل الاستثمار سببه الفساد والروتين ويجب على السوداني الإسراع بمعالجة قانون الاستثمار وضمان تطبيقه بشفافية ليكون حافزا لرؤوس الأموال للعمل في العراق .