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النزاهة النيابية تحدد الأربعاء المقبل موعدا لاستضافة محافظ البنك المركزي


حددت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة مجموعة مواضيع.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ان "لجنة النزاهة برئاسة النائبة ناهدة الدايني رئيس اللجنة عقدت اليوم الإثنين اجتماعها الدوري ضمن الفصل الأول من السنة التشريعية الثانية لمناقشة استراتيجية عمل اللجنة".

وأضافت ان "اجتماع اللجنة تضمن اعداد جدول مواعيد استضافات الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات غير مرتبطة بوزارة، إضافة الى مناقشة تقرير اللجنة للسنة التشريعية الاولى وقراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن سرقة الامانات الضريبية والنظام الداخلي للجنة وتعديلاته".

وقدم اعضاء اللجنة ملاحظاتهم واراءهم بشأن المواضيع المطروحة وجرى تضمينها، فضلا عن تحديد يوم الاربعاء المقبل موعد لاستضافة محافظ البنك المركزي.

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النزاهة النيابية تحدد الأربعاء المقبل موعدا لاستضافة محافظ البنك المركزي
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